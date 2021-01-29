Киев, , 06:54 — REGNUM Законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ), который допускает снятие партий с выборов по требованию ведомства, прошёл первое чтение в Верховной раде. Это следует из электронной базы данных парламента.

За принятие законопроекта проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых.

В документе говорится, что СБУ сможет расценить деятельность политических сил как «сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную», что будет служить достаточным основанием для обращения в Центральную избирательную комиссию Украины и снятия партий с выборов.

Кроме сепаратистов, СБУ будет искать в рядах украинских партий нарушителей неприкосновенности государственной границы и деятелей, подрывающих «основы национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Напомним, законопроект внёс в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, принятие такого документа приближает страну к европейскому сообществу.

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