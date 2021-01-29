Чунцин, Китай, , 06:53 — REGNUM Белоруссия открыла генеральное консульство в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Во время церемонии открытия генконсульства, заммэра Чунцина Ли Бо заявил, что стороны работают совместно на развитие китайско-белорусских всесторонних стратегических отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

По словам Ли, в последние годы всестороннее стратегическое сотрудничество между Китаем и Белоруссией, строящееся на основе взаимного уважения и интереса, стабильно укреплялось и приносило обильные результаты, благодаря совместной реализации инициативы «Пояса и пути».

Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько выразил надежду, что открытие генконсульства в Китае придаст новый импульс развитию коммерческих, экономических, инвестиционных и гуманитарных связей между Белоруссией и Чунцином.

«Китай является одним из ключевых партнёров Белоруссии по всему миру. Сегодня мы активно движемся в сторону придания белорусско-китайским отношениям нового качества железного братства и партнерства. Я уверен, что они будут отвечать требованиям современных реалий и откроют новую страницу в истории наших стран», — заявил Сенько.

В юрисдикцию нового генерального консульства входят Чунцин и провинции Сычуань, Шэньси, Ганьсу, Хубэй и Юньнань.