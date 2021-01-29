Токио, , 06:52 — REGNUM Помощь в размере 200 млн иен ($1,91 млн) получит от Японии Украина для развития системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом 28 января сообщается на сайте японского МИД.

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Средства должны быть потрачены на приобретение оборудования для больниц и на другие медицинские нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Всемирный банк пообещал выделить Украине $100 млн для закупки вакцин от COVID-19.

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