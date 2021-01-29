Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Министерство обороны США планирует начать вакцинацию заключенных специальной тюрьмы на базе Гуантанамо против коронавирусной инфекции, передает телеканал Fox News.

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Телеканал утверждает, что вакцинация проводится на добровольной основе. В частности, пятеро заключенных, приговоренных к сроку за причастность к терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, получили официальное уведомление от прокурора. В нем говорилось, что заключенным разрешено прививаться против COVID-19.

«Из-за отсутствия прививок федеральным прокурорам трудно продолжать слушания по делам о военных преступлениях», — утверждает телеканал.

Отмечается, что военнослужащие базы в Гуантанамо и медперсонал тюрьмы начали получать вакцину от COVID-19 еще 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин призвал закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Он подчеркнул, что намерен разработать план по закрытию этого исправительного учреждения.

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