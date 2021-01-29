Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Госдепартамент США прибегает к спекуляциям, обвиняя Россию в развитии своей военно-химической программы и использовании химического оружия для убийств, заявил посол российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий 29 января приводит пресс-служба дипломатического ведомства.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — сказал дипломат.

По его словам, российская сторона неоднократно обращалась к зарубежным партнёрам за фактической информацией, однако все подобные призывы оставались без ответа.

«Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия», — ответил Антонов.

Он добавил, что США сегодня остаётся единственной страной в мире, которая не выполнила обязательства по Конвенции 1993 года (Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении).

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