Копенгаген, , 06:16 — REGNUM Россия вернула себе статус сверхдержавы, реформировав свои Вооруженные силы, вернув Крым и защитив собственные интересы, написал 28 января бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в статье для издания Berlingske.

Эллеманн-Йенсен приводит основные тезисы из книги «Россия как военная сверхдержава» (Rusland som militær stormagt), соглашаясь с ними. Так, по его мнению, сегодняшние успехи России связаны с исправлением «ошибок прошлого».

«Если смотреть на все в едином контексте, можно распознать в действиях русских упорное желание исправить ошибки прошлого», — пишет экс-министр.

Он отмечает, что кроме успехов в области модернизации Вооружённых сил, а также военной кампании в Сирии, Россия успешно противостоит развязанной информационное войне и попыткам устроить «цветные» и «цветочные» революции. И теперь, заключает он, любой агрессор «лишний раз задумается, прежде чем напасть» на большую северную страну.

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