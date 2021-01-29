Киев, , 05:56 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о новом подозрении бывшего президента страны Виктора Януковича в государственной измене. Об этом 28 января заявили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

Следователи ГБР считают, что Янукович в 2010 году подписал так называемые «харьковские соглашения», по которым Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года.

«Он подозревается в том, что <…> предоставил иностранному государству — Российской Федерации и ее представителю — президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в заявлении офиса генпрокурора.

Напомним, это не первое обвинение в отношении Януковича, касающееся государственной измены. Летом 2020 года бывшего президента и двух экс-министров обороны Украины обвинили в том, что они якобы целенаправленно подрывали обороноспособность страны.

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