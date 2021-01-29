* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнило взятых на себя обязательств по отказу от терроризма в Афганистане, заявил 28 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе пресс-конференции.

«Без выполнения ими своих обязательств по отказу от терроризма и прекращению насильственных нападений на афганские национальные силы безопасности, а тем самым и на афганский народ, очень трудно увидеть конкретный путь вперед для урегулирования путем переговоров», — сказал представитель американского оборонного ведомства.

Кирби отметил, что соглашение с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривалось в Вашингтоне как «начало конца войны» в Афганистане, однако переговорный путь ни к чему не привёл. Таким образом, пояснил представитель Пентагона, администрация США всё ещё привержена плану по выводу войск из Афганистана, но первый шаг к маю 2021 года должны сделать террористы.

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