Ла-Пас, , 04:19 — REGNUM Кампания вакцинации от коронавируса с применением российской вакцины «Спутник V» началась в Боливии. Об этом 28 января сообщил журналистам президент страны Луис Арсе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

«Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, по мере доставки препарата в учреждения», — сказал он перед прибытием самолёта с вакцинами в столичный аэропорт Эль-Альто.

Арсе добавил, что перед распределением вакцины по медицинским учреждениям была подготовлена соответствующая инфраструктура для её хранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый самолёт из России доставил вакцину «Спутник V» и для Боливии, и для Аргентины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Боливии ожидают первую партию вакцины «Спутник V»