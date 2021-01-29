Вена, , 04:09 — REGNUM Белорусская оппозиция не желает использовать свои протесты в антироссийских целях, заявила 28 января председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швеции Анн Линде во время видеоконференции, организованной Фондом Карнеги в Вашингтоне.

«В Белоруссии вопрос не стоит в том, чтобы выступать против России или за ЕС. Это ничего общего с этим не имеет», — сказала она.

По словам Линде, такое намерение оппозиции в корне отличает протесты в Белоруссии и «то, что произошло на Украине».

Председатель ОБСЕ добавила, что белорусская оппозиция «чётко дала понять», что не будет задействовать антироссийские настроения во время протестов, и ограничится выступлениями за свободу и демократию.

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