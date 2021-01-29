Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Врио главы полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала возвести постоянное ограждение вокруг здания Конгресса США для обеспечения безопасности, сообщает агентство Reuters.

По ее мнению, дополнительно ограждение необходимо, чтобы защитить здание от попыток штурма. Питтман считает, что захват Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа 6 января показал, что здание недостаточно охраняется.

«Нужны масштабные улучшения физической инфраструктуры безопасности, в том числе установка постоянного ограждения, а также размещение на близком расстоянии от Капитолия сил подкрепления, которые будут находиться в состоянии готовности», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января глава полиции американской столицы Вашингтона Роберт Конти сообщил о самоубийстве двух полицейских, являвшихся свидетелями беспорядков 6 января. Причины произошедшего пока не разглашались.

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