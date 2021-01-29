Киев, , 03:57 — REGNUM Представители Международного валютного фонда (МВФ) продолжат работу на Украине по меньшей мере ещё семь дней, сообщил 28 января украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24».

«Для нас принципиально оставаться в программе МВФ, — объяснил он. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на семь-десять дней».

По словам министра, Киев добивается от международного фонда финансирования в размере $2,9 млрд и в названный срок планирует завершить работу над меморандумом в части обязательств Украины.

Напомним миссия МВФ на Украине работает с 21 декабря прошлого года. Эксперты фонда оценивают состояния экономики страны и вырабатывают рекомендации для последующего сотрудничества.

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