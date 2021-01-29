Богота, , 03:32 — REGNUM Верительные грамоты колумбийскому лидеру Ивану Дуке вручил новый российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе. Об этом 28 января сообщает на сайте дипломатической миссии.

В ходе встречи стороны провели переговоры по вопросам развития двусторонних отношений и активизации сотрудничества. В частности они обсудили такие темы, как взаимодействие в торгово-экономической сфере и реализация культурно-гуманитарных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Николай Тавдумадзе вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Колумбии Франсиско Хавьеру Эчеверри.

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