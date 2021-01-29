Брюссель, , 03:26 — REGNUM Дефицит вакцины от коронавируса в Евросоюзе, вероятно, приведёт к отказу от экспорта препарата в Великобританию, пишет газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Из публикации следует, что изначально о переносе сроков поставок вакцины в Великобританию сообщила компания AstraZeneca. С учётом этой ситуации глава Евросовета заявил необходимости изучить вопрос замораживания экспорта вакцин и другой компании — Pfizer (её завод размещён в Бельгии).

«Я предложил это (изучить вопрос о прекращении поставок — ред.) председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом мы обязательно изучим эту возможность», — сказал он.

Напомним, двумя днями ранее Еврокомиссия обязала всех производителей и экспортёров вакцин от COVID-19 уведомлять компетентные органы Евросоюза о планах поставить препараты в третьи страны.

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