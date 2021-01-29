Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Новые решения по вопросам миграционной политики США намерен принять президент страны Джо Байден. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

По ее словам, глава государства объявит об этом в начале февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января, в первый день своего президентства, Джо Байден подписал указ об отмене строительства стены на границе США с Мексикой. Кроме того, глава Белого дома принял решение приостановить на 100 дней депортацию мигрантов из страны, которые попали на американскую территорию незаконно еще в детском возрасте.

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