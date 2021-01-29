Вашингтон, , 12:03 — REGNUM В последнее время в американской политике циркулировало немало слухов о том, что бывший президент США Дональд Трамп планирует создать собственную партию. Однако теперь этим планам не суждено сбыться. После встречи с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти 28 февраля было решено, что вместо этого Трамп поможет Республиканской партии вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса на выборах 2022 года. Об этом сообщила новостная служба шведского телеканала SVT.

Кевин Маккарти, подчеркивают журналисты, не пожалел слов, когда осудил роль Дональда Трампа в штурме здания Капитолия. Тогда он заявил, что экс-президент несет ответственность за случившееся.

Впоследствии политик частично отказался от своего заявления, отметив, что нападение на Конгресс не было спровоцировано президентом.

Спустя три недели, 28 февраля, Маккарти и Трамп встретились в Мар-а-Лаго во Флориде. В руководстве комитета политических действий Save America, выступающего в поддержку Трампа, впоследствии заявили, что встреча была «очень хорошей и прошла в сердечной обстановке».