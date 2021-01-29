Киев, , 03:00 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц России, ввёл в действие украинский президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в опубликованном 28 января тексте его указа.

«Ввести в действие решение СНБО от 28 января 2021 «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года», — говорится в документе.

Отмечается, что список лиц, против которых киевские власти вводят санкции, «прилагается тайно». Контроль за реализацией этого указа возложен на секретаря СНБО.

Напомним, 28 января на Украине прошло совещание СНБО, на котором было принято решение поддержать предложения Службы безопасности Украины о введении новых санкций против лиц из России. СМИ сообщали, что в санкционные списки включили 13 российских авиакомпаний.

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