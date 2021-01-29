Тегеран, , 09:20 — REGNUM 28 января министерство иностранных дел Турции заявило, что двусторонние связи, взгляды на региональные и глобальные вопросы будут обсуждаться в ходе пятничного визита главы МИД Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф посетит Турцию с визитом 29 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства. В ходе визита главы МИД будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений, стороны также проведут обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф находится в столице Грузии Тбилиси в рамках своего регионального турне по России, странам Закавказья, а также Турции.

Ранее он провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и своим грузинским коллегой для обсуждения двусторонних, а также региональных и международных вопросов.