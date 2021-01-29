Тегеран, , 09:12 — REGNUM 28 января посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади предупредил о возможном изменении уровня сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Высказывания Гарибабади прозвучали в ответ на условия, поставленные новой администрацией США для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В своем твиттере он написал:

«Сотрудничество и добрая воля — это улицы с двусторонним движением, а не бульвар с односторонним движением. Новый закон парламента дал также еще один шанс сохранить крайне беспрецедентное и впечатляющее сотрудничество с МАГАТЭ путем снятия санкций».

В другом твите он подчеркнул: «Давайте надеяться, что возможности не будут упущены и необычайное сотрудничество не вернется к обычному».