Тегеран, , 09:00 — REGNUM 28 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что символическая церемония празднования годовщины победы Исламской революции пройдёт с привлечением инноваций и современного творчества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал это замечание на встрече руководителей специализированных комитетов Национального штаба по борьбе с коронавирусом. Ссылаясь на поражение администрации бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе с Исламской Республикой Иран, он отметил, что страна с гордостью и величием отмечает 42-ю годовщину победы революции.

Что касается доклада оперативного центра Национального штаба по борьбе с коронавирусом, он заявил о готовности провинций провести символические церемонии, посвященные годовщине победы Исламской революции.

Представив доклад комитета здравоохранения о мерах, принятых для производства отечественных вакцин, и процессе закупки вакцин из-за рубежа, Рухани выразил надежду, что при принятии эффективных мер отечественная вакцина сможет пройти все процедуры утверждения качества и получить необходимые разрешения.

Он подчеркнул, что вакцинация препаратами, закупленными за рубежом, начнется в феврале.