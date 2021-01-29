Тегеран, , 08:48 — REGNUM 28 января пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камалванди заявил, что после реализации стратегического закона об отмене санкций на ядерное обогащение объём запасов обогащенного урана в стране достиг примерно 17 килограммов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посетив завод по обогащению топлива в Фордо (FFEP), Камалванди заявил, что как техническая организация AEOI обязана полностью осуществить юридические согласования. Он отметил, что организация полностью обеспечивает соблюдение закона.

Указывая на состояние установки центрифуг ИК-2м, он отметил, что в соответствии с постановлением парламента о стратегическом плане снятия санкций на ядерном объекте в Натанзе в течение трех месяцев будут установлены 1000 центрифуг ИК-2М.

Что касается обязательств других сторон по СВПД и возвращения США к ядерной сделке, то чиновник подчеркнул, что Организация по атомной энергии Ирана будет ждать решений высших иранских властей.

«Дело не только в обогащении. Мы многого добились в области радиофармпрепаратов, производства желтого кека и кислорода», — заключил иранец.

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