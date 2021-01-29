Тегеран, , 08:34 — REGNUM 28 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Тбилиси провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани для рассмотрения ряда вопросов двустороннего и регионального значения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В Тбилиси Зариф провёл двусторонние переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабичвили, однако министр иностранных дел Залкалиани не смог присутствовать на встрече из-за положительного результата теста на COVID-19. Сообщается, что министр иностранных дел Грузии заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на карантин.

Визит в Грузию проходит на четвертом этапе регионального турне министра иностранных дел Ирана, которое затем приведет его в Турцию. В ходе турне Зариф уже посетил с официальным визитом Азербайджан, Россию и Армению.

Он заявил, что его региональное турне направлено на то, чтобы оказать содействие деэскалации региональной напряженности и расширению сотрудничества с соседними странами в различных областях, представляющих взаимный интерес.

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