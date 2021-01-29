Тегеран, , 08:15 — REGNUM 28 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Тбилиси провел двусторонние переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась в рамках визита Зарифа в Грузию, который стал четвертым этапом его регионального турне, которое уже привело его в Азербайджан, Россию и Армению. Министр иностранных дел Ирана прибыл в грузинскую столицу рано утром 28 января.

Зариф заявил, что его региональное турне направлено на то, чтобы помочь деэскалации региональной напряженности и расширению сотрудничества с соседними странами в различных областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, глава МИД Ирана обсуждает с официальными лицами вопросы внутрирегиональной интеграции с целью устранения существующих вызовов и угроз.

Перед встречей с президентом Грузии Зариф возложил венок к мемориалу национальных героев этой страны, почтив их память.