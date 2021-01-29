Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп обсудил с лидером республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевином Маккарти планы партии вернуть себе большинство в законодательном органе, передает телеканал CNN.

По его данным, встреча проходила в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Главной для обсуждения стала тема возвращения Республиканской партии США контроля над палатой представителей. Сама партия хочет добиться этого на промежуточных выборах в 2022 году.

При этом комитет Save America, созданный экс-президентом США в ноябре 2020 года, отметил, что популярность Трампа достигла «рекордных показателей». Предполагается, что это может стать серьезным фактором в борьбе Республиканской партии за большинство в палате представителей. Отмечается, что Трамп уже заявил о готовности поддержать республиканцев на выборах в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Кевина Маккарти встретиться в бывшим президентом США Дональдом Трампом. При этом телеканал CNN предполагал, что конгрессмен захотел вернуть себе расположение экс-президента после запуска процедуры импичмента.

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