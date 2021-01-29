Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен назначить экс-помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли специальным посланником по Ирану, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, о назначении Байден может уже объявить 29 января. При этом слухи о об этом уже породили недовольство в рядах конгрессменов-республиканцев и групп, выступающих в поддержку Израиля. Они считают, что Малли пойти на договоренности с Ираном в ущерб израильским интересам.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обсудить с союзниками планы по переговорам с Тегераном. При этом иранская сторона заявила, что не заинтересована в диалоге с Вашингтоном. В Тегеране подчеркнули, что переговорный процесс может начаться только после отмены американских санкций.