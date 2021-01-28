Белград, , 23:57 — REGNUM В последние годы отношения между Сербией и США перебывают в фазе подъёма, и обе страны не пытаются создать видимость отсутствия давних разногласий, особенно касательно Косово, но всё же решили продвинуться вперёд, заявил 28 января на пресс-конференции в парламенте Сербии спикер Ивица Дачич. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Дачич выразил надежду на то, что новый президент США Джо Байден и новая администрация США воспользуются потеплением отношений с Сербией и, со своей стороны, продолжат обогащать их новыми формами сотрудничества.

«Есть ли лучшее подтверждение добрых намерений Америки, чем слова президента Байдена, тогдашнего вице-президента США, посетившего Белград четыре года назад и заявившего, что Сербия является ключевым политическим и экономическим актором для всего региона и лидерство Сербии — чрезвычайно важно для этой части Европы. Есть ли лучшее подтверждение наступления нового этапа в наших отношениях, чем визит президента Вучича в Вашингтон, его переговоры с тогдашним президентом Дональдом Трампом и ряд важных соглашений, заключенных по этому случаю», — отметил Дачич.

Он добавил, что Сербия и Америка находятся на правильном пути, чтобы полностью восстановить отношения и дружбу.

«История наших отношений длится 140 лет. Нам нужно напомнить об этом, особенно сегодня, когда Сербия и США покончили с конфликтами и видят друг в друге честных партнеров», — подчеркнул Дачич