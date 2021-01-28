Белград, , 23:14 — REGNUM Парламент Сербии 28 января ратифицировал несколько международных соглашений с множеством стран в различных областях, в том числе с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

Депутаты также проголосовали за законы о ратификации соглашений между правительством Сербии и правительством Люксембурга об обмене и взаимной защите секретных данных, закон о подтверждении соглашения о передаче юрисдикции для предоставления услуг воздушного транспорта между советом министров Боснии и Герцеговины, правительством Сербии и правительством Черногории, а также закон о подтверждении поправок международной конвенции о гармонизированной системе наименований и маркировке товаров.

На заседании парламента был также принят закон о подтверждении второго дополнительного протокола всемирной почтовой конвенции, закон о подтверждении соглашения о сотрудничестве между правительством Сербии и правительством Ирана в области защиты растений и биологического разнообразия.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МВД Сербии Небойша Стефанович 18 июня 2020 года подписали соглашение о противодействии терроризму.