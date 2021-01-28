Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал несколько указов, относящихся к области здравоохранения, и направленных на отмену инициатив предыдущего президента Дональда Трампа в сфере страховой медицины.

Начисто Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 28 января сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом … Я не создаю новый закон и не меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было», — заявил Байден по этому поводу.

Речь идет о попытке Трампа отменить систему принятого при президенте Обаме льготного медицинского страхования и медицинского обслуживания.

Трамп не сумел добиться отмены этих законов конгрессом, но своими указами изменил их действие.

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