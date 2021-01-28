Якутск, 28 января 2021, 22:23 — REGNUM Масштабная инициатива правительства Якутии по созданию детских инновационных центров (технопарков) реализуется в регионе. Об этом сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.
К 2024 году в каждом муниципальном районе и городском округе появится детский технопарк. Это означает, что будет создано не менее 17 центров цифрового образования детей и республиканский специализированный IT-лицей в Якутске.
К реализации проекта по созданию детских инновационных центров на территории республики подключится Фонд будущих поколений Якутии. Он будет участвовать в создании инфраструктуры, оснащении центров современным высокотехнологичным оборудованием, а также оказывать грантовую поддержку проектам учащихся, привлекать попечителей из числа предприятий реального сектора.
Данное направление является одним из приоритетных в реализации новой Концепции деятельности Фонда будущих поколений на период до 2025 года с целевым видением до 2032 года.
Детские инновационные центры создаются в рамках госпрограммы республики по инновационному и цифровому развитию на 2020−2024 годы. Сегодня Якутия входит в ТОП-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. На прошедшем Гайдаровском форуме республика получила премии «Цифровые вершины» в номинации «Цифровой регион» за активное развитие инфраструктуры инноваций.
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