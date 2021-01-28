Брюссель, , 22:01 — REGNUM Появление ракетного эсминца ВМС США «Портер» в акватории Черного моря связано с планами военных учений НАТО в регионе, где «продолжается наращивание военной мощи» России, заявила 28 января официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго придерживаясь принципов безопасности Черного моря», — цитирует ее слова пресс-служба альянса.

Напомним, ранее в Черное море вошли американский ракетный эсминец Donald Cook и судно обеспечения Laramie. В дополнение к ним 28 января в Черном море появился ракетный эсминец военно-морских сил США Porter.

Черноморский флот взял под контроль действия кораблей США.

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