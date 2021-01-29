Вашингтон, , 09:12 — REGNUM В Вашингтоне усилят безопасность в преддверии суда по делу об импичменте экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 28 января объявила Мюриел Баузер, мэр округа Колумбия.

Территория Капитолия находится под строгой охраной уже очень долгий срок. Белый дом выделил бюджет на обеспечение дополнительной безопасности после протрамповских митингов в столице. По сей день изгороди блокируют территорию по всему периметру.

Баузер сообщила, что администрация не хочет, чтобы солдаты и офицеры Национальной гвардии США задержались в городе на долгий срок. Однако даты ослабления охраны пока не известны.

Напомним, что 6 января в Вашингтоне произошел вооруженный митинг, и в здание Конгресса ворвалась толпа.