Эр-Рияд, , 21:38 — REGNUM Группа из 32-х человек арестована в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции, сообщает Саудовское информационное агентство.

Уточняется, что арестованные проходят по делу с общим оборотом 11,59 млрд риалов, или около $3,09 млрд. Среди фигурантов дела — сотрудники банков, подозреваемые в получении взяток, а также военные и сотрудники полиции.

Клерков подозревают в том, что они за денежное вознаграждение размещали на счетах преступников средства неизвестного происхождения, затем с этих счетов деньги выводились за пределы Саудовской Аравии.

По данным Управления по надзору и борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, среди арестованных есть иностранцы. Ряд арестованных обвиняется в злоупотреблении служебным положением с целью получить прибыль и в мошенничестве.

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