Киев, , 21:33 — REGNUM Эффективность сотрудников украинского военного концерна «Укроборонпром» в 2021 году будут измерять в том числе количеством прочитанных книг.

Об этом сегодня, 28 января, заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В рамках реформирования «Укроборонпрома» в помещении концерна торжественно открыли стенд для буккроссинга (традиция обмена прочитанными книгами — ИА REGNUM).

«Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников… Верю, это поможет нашей команде достигать большего», — сказал Гусев.

Пресс-служба уточняет, что стенд наполнили книгами разных жанров, которые отбирали советники директора концерна. Пресс-служба не приводит хотя бы примерный список представленной литературы.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева 3 декабря. До этого назначения чиновник работал главой Херсонской облгосадминистрации.

Сразу же после назначения Гусев заявил, что в 2021 году госконцерн «Укроборонпром» прекратит существование, вместо него будет создан холдинг «Оборонные системы Украины». При этом предполагается, что часть военных предприятий прекратит свое существование по результатам аудита. По предварительной концепции в госконцерне останется 65 предприятий из нынешних 137.