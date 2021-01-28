Триполи, Ливан, , 21:22 — REGNUM Ранение получил сотрудник мэрии города Триполи (Ливан) в результате взрыва гранаты на территории учреждения, сообщили 28 января в пресс-службе ливанского МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Триполи продолжаются беспорядки, начавшиеся 25 января с акции протеста против ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Число пострадавших в результате беспорядков исчисляется сотнями. К разгону протестующих подключили армию.

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