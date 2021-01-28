Киев, , 21:20 — REGNUM Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным и отменил постановление правительства страны о введении нового украинского правописания.

Соответствующее решение было озвучено сегодня, 28 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат Дмитрий Ильченко, который участвовал в этом процессе, заявил через социальные сети, что основанием иска было то, что правительство Украины в принципе не имеет права изменять правописание, поскольку это не является его компетенцией.

Кроме того, отметил адвокат, при рассмотрении вопроса выяснилось, что «языковая комиссия» имела существенные споры по поводу новой редакции и не разрабатывала правописание именно в том варианте, в котором оно в итоге было утверждено правительством.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец уже заявила, что правительство Украины обжалует решение суда.

«Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней», — заявила Коломиец.

ИА REGNUM напоминает, что новая редакция украинского правописания была утверждена в мае 2019 года правительством Владимира Гройсмана. Редакция содержит целый ряд специфических норм, которые не воспринимаются большинством населения Украины и считаются коверканьем слов. Например, вместо «пауза» введно слово «павза», вместо «Афины» — «Атени», вместо «кафедра» — «катедра», вместо «миф» — «мит». Зато украинцам существенно расширили возможности применения феминитивов, а также заставили писать без дефиса такие слова как «экспрезидент».