Луганск, 28 января 2021, 21:09 — REGNUM Материалы с обвинениями в адрес Народной милиции ЛНР готовят журналисты Associated Press (США), Agence France Press и France-24, сообщает 28 января ЛуганскИнформЦентр.
По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, материалы готовят прибывшие в зону проведения так называемой операции объединенных сил (ООС) журналисты.
Их привлекает в зону боевых действий командование ВСУ. В материалах будут заявления о том, что военные ЛНР якобы нарушают режим прекращения огня. По словам Мазейкина, эти материалы нужны украинскому командованию «для списания небоевых потерь».
Напомним, Народная милиция республик Донбасса не раз сообщала о ранениях и случаях гибели служащих ВСУ по причинам их подрывов на собственных минах, а также из-за халатности командиров и деморализации в рядах украинских формирований. Зачастую эти смерти и ранения потом выдаются украинским командованием за боевые потери якобы по вине «агрессии Донбасса».
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