Луганск, , 21:09 — REGNUM Материалы с обвинениями в адрес Народной милиции ЛНР готовят журналисты Associated Press (США), Agence France Press и France-24, сообщает 28 января ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, материалы готовят прибывшие в зону проведения так называемой операции объединенных сил (ООС) журналисты.

Их привлекает в зону боевых действий командование ВСУ. В материалах будут заявления о том, что военные ЛНР якобы нарушают режим прекращения огня. По словам Мазейкина, эти материалы нужны украинскому командованию «для списания небоевых потерь».

Мазейкин «Кроме того, командирам соединений отданы распоряжения на оказание содействия журналистам при подготовке постановочных сюжетов. В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков».

Напомним, Народная милиция республик Донбасса не раз сообщала о ранениях и случаях гибели служащих ВСУ по причинам их подрывов на собственных минах, а также из-за халатности командиров и деморализации в рядах украинских формирований. Зачастую эти смерти и ранения потом выдаются украинским командованием за боевые потери якобы по вине «агрессии Донбасса».

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