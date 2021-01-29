, 09:05 — REGNUM Летиция Джеймс, четвертый общественный адвокат Нью-Йорка, обвиняет мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо в занижении статистики по смертности от COVID-19 в домах престарелых на целых 50%. Об этом 28 января сообщает NY Daily News.

В течение месяца Джеймс расследовала государственное отношение к домам престарелых во время пандемии и выяснила, что власти не смогли защитить пожилых от смертельного вируса.

Мэр Коумо и Департамент здравоохранения Нью-Йорка были подвергнуты жесткой критике за халатность в отношении к домам престарелых.

Расследование Джеймс показало, что жители домов престарелых, умершие от коронавируса после перевода в больницы, не были включены в официальные данные.

Джеймс продолжит свое расследование и уделит особое внимание более чем 20 домам престарелых, чья деятельность «вызывает особую тревогу».