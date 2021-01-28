Нью-Йорк , , 20:43 — REGNUM Вывода «своих сил из Ливии» потребовали США от России и от Турции. Претензию сформулировал 28 января временный поверенный в делах Штатов при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН.

Он заявил на заседании, что Вашингтон призывает Москву и Анкару «немедленно начать вывод своих сил из страны». Также он потребовал вывести нанятых Россией и Турцией «наёмников и военных посредников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция поддерживает одну из сторон военно-политического конфликта в Ливии — Правительство национального согласия. Анкара официально не признаёт, что оказывает поддержку наёмниками.

Россию США не в первый раз обвиняют в участии в ливийской гражданской войне: якобы Москва перебрасывала туда военную технику (в том числе самолёты), спецназ и наёмников из частных военных компаний.

В конце мая прошлого года американцы обвинили Москву в отправке в Ливию истребителей четвёртого поколения МИГ-29. В ответ на это глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Бондарев сказал, что «если в Ливии и есть самолёты, то они не российские, а советские».

Бондарев «Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16».

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