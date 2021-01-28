Бишкек, 28 января 2021, 20:29 — REGNUM Следствие сняло с бывшего премьер-министра Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева обвинение, касающееся 100 квартир якобы принадлежащих экс-чиновнику. Об этом сообщил его адвокат Данияр Эркимбаев, пишут киргизстанские СМИ.
По словам защитника бывшего главы правительства, силовикам не удалось доказать причастность его подзащитного к фактам незаконного обогащения.
«У следователей был вопрос по компании «Залкар строй», где 100 квартир якобы принадлежали Асылбеку Абылгазиеву — племяннику экс-премьера. После того как Мухаммедкалый Абылгазиев дал разъяснения, по которым затем провели проверку, обвинение с него было снято», — пояснил адвокат.
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