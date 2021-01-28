Киев, , 20:27 — REGNUM В связи с пандемией COVID-19 в мире появилось такое понятие как «вакцинный национализм», пишет в материале для украинского делового издания «Капитал» пишет политический эксперт и общественный активист Сергей Ожегов.

Эксперт напоминает, что гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике 9,2 триллиона долларов. Раньше о «вакцинном национализме» говорил глава ООН.

«Что такое «вакцинный национализм»? Все очень просто. Это когда богатые страны забрали себе всю вакцину, а бедным не оставили ничего. Как выразился гендиректор ВОЗ, богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, а наименее развитые «наблюдают и ждут». Даже украинские политики признали, что власть провалила вакцинацию, и заговорили о «вакцинном национализме». На заседании согласительного совета Рады 25 января вице-спикер Елена Кондратюк призналась, что Украина — единственная страна Европы, которая до сих пор не начала вакцинацию», — поясняет эксперт.

По словам Ожегова, Украина, которая так и не начала вакцинацию, сегодня как раз и нуждается в таком понятии как «вакцинный патриотизм».

«Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину — это вакцинный национализм. А для них — это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?» — задал вопрос эксперт.

При этом Ожегов отметил, что из всех украинских топ-политиков только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предпринял конкретные действия, чтобы обеспечить украинцев вакциной от COVID-19.

«Зеленский обещал украинскую вакцину ‑ и где она? Яценюк и Порошенко из штанов выпрыгивали, чтобы показать, какие они друзья нового президента США Байдена. Так почему не договорились с ним, чтобы он выделил вакцину для Украины? Среди всех топ-политиков только Медведчук договорился с Путиным, чтобы Украине передали формулу изготовления и сырье для производства «Спутник V». Но и здесь власть во главе с Зеленским тянет и не регистрирует заявку от харьковского предприятия «Биолек»», — аргументировал свою позицию эксперт.

В связи с этим, Ожегов пришел к выводу, что среди политиков первой величины только Медведчук демонстрирует пример «вакцинного патриотизма».

«Вот и получается, что единственный пример «вакцинного патриотизма» — это действия Медведчука, который организовал весь процесс, чтобы Украина сама могла производить вакцину от COVID-19. Да, и если 700 тысяч доз каждый месяц будет производить харьковский «Биолек», то это будет уже не российская, а украинская вакцина», — заключил политический эксперт и общественный активист Сергей Ожегов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне издание The Economist опубликовало исследование, что в странах с плохой экономической ситуацией, в том числе на Украине, повсеместный доступ к вакцинации от COVID-19 не будет достигнут до 2023 года. Как говорится в материале, дозы по программе COVAX, на которую в первую очередь уповает украинская власть, охватят только до 20% населения каждой страны.