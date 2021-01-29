Москва, , 03:34 — REGNUM Заявление певца Филиппа Киркорова о том, что он представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе «Евровидение-2021», вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 28 января в социальной сети Facebook.

«Только смелым покоряются моря», — поделился Yury A.

Многие пользователи отметили, что попросту уже устали от участия в музыкальном шоу-бизнесе личностей, подобных Киркорову. Граждане считают, что необходимо дать дорогу как новым исполнителям, так и молодым авторам.

«Так и хочется крикнуть: «Как ты надоел, нафталин!». Филе 50 с чем-то», — пишет Artur J.

Некоторые люди отметили, что общество в России сильно поляризовалось. Многие уже не переносят одни и те же лица, мелькающие на государственных телеканалах.

«Опятьснова? Пусть что угодно покоряет, лишь бы у нас его не слышно и не видно было. Особенно на новый год», — написал Александр С.

Нашлись и те, кого смутило участие Киркорова в конкурсе «Евровидение» якобы за государственный счёт. Люди считают, что такие шоу обязаны оплачивать из кармана самих организаторов.

«Пофиг, что он там собирается покорять, но почему за госсчёт? Или это сугубо частная вечеринка и спонсоры частные лица? Если это частная вечеринка, то зачем об этом рассказывать, показывать по центральному каналу?» — задаётся вопросом Рашид С.

Напомним, 28 января певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе «Евровидение-2021».