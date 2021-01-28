Бишкек, , 20:25 — REGNUM «Газпром» вносит большой вклад в развитие киргизской газовой отрасли», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, состоявшейся после церемонии инаугурации.

Глава государства поблагодарил руководство российской корпорации за проводимые «Газпромом» модернизацию и расширение газотранспортной системы республики.

В свою очередь Виталий Маркелов передал поздравления председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по случаю вступления Садыра Жапарова в должность президента Киргизии.

После чего рассказал новому главе государства о продолжающемся строительстве газопроводных систем в стране и о планах компании по улучшению экологической ситуации в киргизской столице — городе Бишкеке.

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