Киев, , 20:19 — REGNUM Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сегодня, 28 января, встретился с временно поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

Отчет о мероприятии опубликовала пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

В ходе беседы Данилов проинформировал Квин о том, что на Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению целый ряд секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере. В пресс-службе уточнили, что временная поверенная в делах США заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Отметим, что накануне вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский также имел беседу с Кристиной Квин. В ходе беседы Уруский, согласно официальной информации, изложил свое видение возможных направлений двустороннего сотрудничества, которые, на его взгляд, могут иметь обоюдный интерес и способствовать углублению стратегического партнерства между странами.

ИА REGNUM напоминает, что 25 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрация президента США Джо Байдена ищет новую кандидатуру на должность посла в Украине вместо Кита Дейтона, кандидатуру которого ранее вносил и согласовывал Дональд Трамп.