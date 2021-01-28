Донецк, , 20:14 — REGNUM Миссия Донбасса в том, чтобы объединить тех, кто всегда был за Россию и вместе с Россией, заявил 28 января глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме «Русский Донбасс».

Пушилин «Донбасс определил для себя сакральную миссию — помочь тем, кто всегда был за Россию и вместе с Россией. Помочь осознать свою истинную принадлежность».

Глава ДНР сказал, что «именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств».

Он добавил, что «только общие ценности, идеалы и нормы могут стать основой для успешного функционирования современных государств, которым присущи этнические, культурные, языковые разногласия».

Пушилин назвал русскую культуру, обладающую «огромным духовным потенциалом и интеллектуальными возможностями», той самой силой, которая способна объединять.

Пушилин «Многие деятели культуры и науки — писатели и поэты, художники и музыканты, учёные и изобретатели с мировым — именем имеют донбасские корни. Здесь особенно остро осознаётся вся опасность попыток расколоть единство России, лишить русских исторической памяти и идентичности».

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