Донецк, 28 января 2021, 20:14 — REGNUM Миссия Донбасса в том, чтобы объединить тех, кто всегда был за Россию и вместе с Россией, заявил 28 января глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме «Русский Донбасс».
Глава ДНР сказал, что «именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств».
Он добавил, что «только общие ценности, идеалы и нормы могут стать основой для успешного функционирования современных государств, которым присущи этнические, культурные, языковые разногласия».
Пушилин назвал русскую культуру, обладающую «огромным духовным потенциалом и интеллектуальными возможностями», той самой силой, которая способна объединять.
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