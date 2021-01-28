Скопье, , 19:48 — REGNUM Сербский язык вернется в македонские школы как предмет по выбору. Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 27 января.

«Мы вернем в образовательные программы изучение сербского языка и культуры», — сказал Заев, поздравив представителей сербского национального меньшинства с днем народного просветителя святого Саввы.

Заев напомнил, что сербский язык в македонских школах перестали изучать в 2007 году, пока «у власти была партия ВМРО-ДПМНЕ». Он также заявил о том, что в Скопье планируется открытие Сербского культурного центра, а в Белграде будет открыть Македонский культурный центр.

Напомним, что сербский язык изучался в македонских школах, пока страна была одной из республик СФРЮ.