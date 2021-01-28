Минск, 28 января 2021, 19:46 — REGNUM В ходе состоявшегося 28 января совещания с прокурорами, судьями, руководством спецслужб и своей администрации Александр Лукашенко за глаза отругал своих оппонентов, скрывшихся от тюрьмы за границей. При этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также «коснулся» запланированного на февраль «Всебелорусского народного собрания» своих сторонников.

Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства
Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства
President.gov.by

«На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто — беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски», — сказал Лукашенко на совещании, формально посвящённом вопросам совершенствования законодательства.

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«Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход»,цитирует президентская пресс-служба обращение Лукашенко к отсутствовавшим оппозиционерам.

Он сообщил, что на ВНС могут быть приглашены «представители оппозиционной точки зрения», отметив: «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились».

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Лукашенко также заявил, сказано в официальном сообщении, «что в его поддержку «все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего президента и власти». Приводятся его слова: «И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание».

Оценивая количество своих сторонников, Лукашенко заявил, что их в Белоруссии «около 6 млн человек». При этом, отметил он, во время президентской кампании 2020 года оппозиционеров «было немало — полмиллиона».

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