Минск, , 19:46 — REGNUM В ходе состоявшегося 28 января совещания с прокурорами, судьями, руководством спецслужб и своей администрации Александр Лукашенко за глаза отругал своих оппонентов, скрывшихся от тюрьмы за границей. При этом, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также «коснулся» запланированного на февраль «Всебелорусского народного собрания» своих сторонников.

Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства President.gov.by

«На злобу дня: Всебелорусское народное собрание. Это что, новация на сегодняшний день? Нет, оно шестое. И всегда оно давало эффект. И все, кто хотел вести какой-то диалог, они на этих диалоговых площадках внизу встречались, обсуждали. Мы выкристаллизовывали эти мнения и поднимаем их наверх, на Всебелорусское народное собрание. Нас начинают сейчас критиковать: да это не то, да что это за собрание… Кто — беглые прежде всего. Они сбежали и начинают там что-то «плявузгать», как я говорю по-белорусски», — сказал Лукашенко на совещании, формально посвящённом вопросам совершенствования законодательства.

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«Чего вы «плявузгаете»? Вы объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Далее — «альтэрнатыўны сход замежжа». Они вообще отказались признавать это Всебелорусское народное собрание — так называемая оппозиция и беглые. Чего вы сегодня рыдаете? Вы его не признаете. Кто вас будет избирать на это Всебелорусское народное собрание, кто вас туда будет приглашать? Объявили альтернативу — проводите в этом «замежжы» этот «сход», — цитирует президентская пресс-служба обращение Лукашенко к отсутствовавшим оппозиционерам.

Он сообщил, что на ВНС могут быть приглашены «представители оппозиционной точки зрения», отметив: «Делегаты избраны, но если кто-то из политических, оппозиционных — тот, кто хочет разговаривать во имя страны, — мы их пригласим, мы же договорились».

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Лукашенко также заявил, сказано в официальном сообщении, «что в его поддержку «все больше и больше людей открыто заявляют о своей позиции в поддержку действующего президента и власти». Приводятся его слова: «И в упрек мне ставят: первое — передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас. Во-вторых, открыто и честно говорите то, что мы думаем, власть должна открыто говорить, не бояться, не юлить. Мы, наверное, тоже это делаем. В том числе и сегодняшнее совещание».

Оценивая количество своих сторонников, Лукашенко заявил, что их в Белоруссии «около 6 млн человек». При этом, отметил он, во время президентской кампании 2020 года оппозиционеров «было немало — полмиллиона».

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