Минск, , 19:41 — REGNUM Владение тюремным жаргоном и склонность к самокритике продемонстрировал 28 января Александр Лукашенко в ходе совещания с прокурорами, судьями, руководством спецслужб и своей администрации. Центральной темой мероприятия «по вопросам совершенствования законодательства» стала борьба с инакомыслием и длящимися с прошлого лета массовыми оппозиционными протестами.

«С родителей надо спросить, чьи детишки выходят. Чтобы потом нас не обвиняли, что кого-то задавили или затоптали», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее на эту тему: Осень патриарха: Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в КНДР

«Ну и потом, давайте будем откровенны: и своих косяков у нас предостаточно, у всех, сидящих за этим столом. Поэтому, пока есть время, давайте будем работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство, ничтожное меньшинство. А те, кто руку поднял на страну и на народ, — он должен остаться без руки», — добавил руководитель постсоветской республики.

Читайте о теории и практике: «В упор, в живот, по яйцам»: как ОМОН готовится защищать семью Лукашенко