Пекин, , 19:37 — REGNUM «Продуктом холодной войны» охарактеризовал американо-японский договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, касаясь вопроса о суверенитете Китая над островами Дяойюдао (японское название Сенкаку). Об этом 28 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что заявление дипломата, прозвучавшее на брифинге в Пекине, стало ответом на заданный ему вопрос об итогах телефонных переговоров нового президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Японии Есихидэ Суга.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что договор между Японией и США «не должен использоваться для подрыва интересов третьих стран, не говоря уж об интересах сохранения в регионе мира и стабильности».