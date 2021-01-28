Минск, , 19:35 — REGNUM Учиться у Запада и России подавлять оппозиционную активность призвал 28 января на совещании в Минске Александр Лукашенко. По его мнению, «при разработке этих норм просто взять у французов, немцев, в других странах, в России эти нормы и перенести в наше законодательство».

«Поэтому давайте учиться на примерах Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки. Только не надо стрелять в женщину, которая четыре войны прошла и защищала интересы Соединенных Штатов Америки (речь идет о застреленной при штурме Капитолия Эшли Бэббитт, ветеране американской армии, 14 лет служившей в ВВС США, участвовавшей в ряде вооруженных конфликтов на территориях разных стран. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии.). Вот этому мы у них не должны учиться», — сказал Лукашенко.

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Лукашенко рассказал о будущем постсоветской Белоруссии в случае отстранения себя от власти, отметив: «Если потеряем, как я говорил, — уже обратно к этому не вернемся. На этом будет поставлена жирная точка. И с нацией, и с нами, и с нашими детьми, внуками и так далее. И мы это сегодня должны прописать в нормативно-правовых актах и довести до людей, чтобы люди понимали».

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