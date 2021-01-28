Пекин, , 19:34 — REGNUM Целый ряд отчетов партийных групп КПК в государственных и общественных органах и структурах власти КНР были заслушаны на созванном для этого специальном заседании Политбюро ЦК КПК. Об этом 28 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что руководящее партийное мероприятия прошло под председательством партийного и государственного лидера КПК и КНР Си Цзиньпина.

Первый из рассмотренных отчетов, как сообщается, подводит итоги работы партгрупп КПК в руководстве Постоянного комитета ВСНП, Госсовете, Всекитайском комитете НПКСК — Народного политического консультативного совета Китая, а также Секретариата ЦК КПК, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры. Остальные отчеты включают результаты работы первичного звена парторганизаций на места, а также партийной инспекции — Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) и ее региональных структур. Работа указанных органов по итогам отчетов признана удовлетворительной; также обсуждены новые планы на 2021 год, связанные с началом XIV пятилетки.

Заседание отдельно подчеркнуло важность модернизации системы партийного управления, способной расширить его потенциал и эффективность, особенно в вопросах функций ПК во власти и ее безопасности. Частью этой работы признано усиление контроля над деятельностью партийных руководителей.